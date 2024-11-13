أصابت أهدافها بدقّة.. حزب الله يستهدف مقرّ وزارة الدفاع الصهيونية بصواريخ “قادر 2” 

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أن مجاهديه استهدفوا قاعدة الكرياه (مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة) في تل أبيب.

يأتي هذا الهجوم دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”.

ووفقاً لبيان حزب الله، فقد تم استهداف مقر وزارة الدفاع الصهيونية بصواريخ باليستيّة من نوع “قادر 2” وأصابت أهدافها بدقّة.

يذكر أن هذا الاستهداف يعد الثاني من نوعه، بعد الأول الذي تم في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال من خلال مسيّرات انقضاضية نوعية.

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة الكرياه (مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة بـ 120 كلم، في مدينة “تل أبيب”.