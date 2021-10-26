أصاغر “آرل أ فينيون” يحضرون مواجهة ميلان-تورينو بدعوة من بن ناصر

قام النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بمُبادرة رائعة بمُناسبة لقاء فريقه ميلان أمام الضيف تورينو الجاري حاليا.

متوسط ميدان الخضر قام بتوجيه الدعوة لتشكيلة نادي آرل أفينيون الفرنسي لأقل من 11 سنة وأقل من 12 سنة لحضور المواجهة من مدرجات ملعب “سان سيرو”.

ويُعتبر أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019 من مواليد مدينة آرل أفينيون الفرنسية كما أنه لعب في الأصناف الصغرى للنادي.