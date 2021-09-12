أصالة تتزوج للمرة الرابعة وهذه هوية العريس

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن زواج المطربة السورية أصالة، وهذه المرة ارتبطت مع الشاعر العراقي حسن فايق. ويعمل الزوج الجديد لأصالة، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس.

ونشرت مي العيدان، صورتين لأصالة وزوجها في أحد الأماكن العامة أثناء تبادل الحديث وكتبت معلقة على الصورتين: “زواج أصالة نصري بمدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك، الزواج للمرة الرابعة”.

وكان تقارير إعلامية مصرية قالت إن أصالة تزوجت للمرة الرابعة، وكتبت أن أصالة وخطيبها “تزوجا بعدما شعرا بتقارب وجهات النظر بينهما وشعور كل منهما بالارتياح للطرف الآخر”.

وتم الزواج، بشكل رسمي، لتصبح الزيجة الرابعة للفنانة الشهيرة أصالة نصري، حيث تتكتم على التفاصيل التي ستعلنها في الوقت المناسب من وجهة نظرها.

وتتواجد أصالة حالياً مع زوجها في السعودية على أن يعودا إلى مصر يوم الأربعاء المقبل، لحضور افتتاح مطعمها في “أب تاون كايرو” لتقديم الوجبات اللبنانية.

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