أصالة تتغزل بزوجها: هدية ربنا.. وأنا شريكة حياته وصديقته

تغزلت الفنانة السورية أصالة نصري، بزوجها الشاعر فائق حسن، بكلمات معبرة عن مدى حبها له، حيث نشرت فيديو لزوجها من عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، وعلقت عليه: “نعمة كبيرة وهديّه منّ ربّ العالمين غالية بحمد الله عليها كلّ لحظة.. أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته”.

وتعيش النجمة أصالة حالة من النشاط الفنى، بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقى فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان، إذ تحضر لألبومين غنائيين ، بجانب إحيائها حفل غنائى بدار الأوبرا المصرية نوفمبر المقبل.

وكانت النجمة السورية أصالة نصري، قد أعلنت زواجها الشاعر العراقى فائق الحسن، بعد نشرها صورة تجمعهما وعلقت عليها: “منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسى كصديق غالى بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شى بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّى بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمنى بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو”.

وأضافت: “نحترم معًا جميع مسئولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أى ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبة الّتى فرحت لى وبى”.

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