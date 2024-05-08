أصالة تحذف صور زوجها.. فهل إنفصلا؟

أثارت الفنانة أصالة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حذفها لصورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وهو ما دفع الجمهور للتساؤل عن حقيقة إنفصالهما.

ورغم أن أصالة حذفت الصور التي جمعتها مع زوجها، إلا أنها لم تلغِ متابعته، وقام هو بالمثل. ولم يخرج حتى الآن أيّ من الطرفين لتوضيح الأمر.

يُذكر أن آخر أعمال أصالة الفنية، أغنية “فوق”، والتي حققت نجاحاً باهراً منذ طرحها على حساباتها الشخصية. والأغنية من كلمات عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر.

وكانت أصالة قد أثارت جدلاً مماثلاً قبل فترة بعد أن حذفت كل صورها من حساباتها. لتكشف بعدها أنها فعلت ذلك للترويج لأغنيتها “لحقت نفسي”.