أصالة تحسم الجدل حول طلاقها من طارق العريان

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية، أنباء عن حدوث الطلاق بين النجمة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان.

وحسمت أصالة الجدل الذي أثاره خبر طلاقها، موضحة أن ما حدث بينها وبين زوجها مجرد خلاف عادي ولم يصل إلى الطلاق.

وطالبت الفنانة السورية الجميع، بمراعاة مشاعرها ومشاعر عائلتها، والتوقف عن نشر هكذا شائعات.

وكتبت أصالة على صفحتها بانستغرام:” لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي”.

وتابعت النجمة السورية: “أطلب من الجميع، عدم اختلاق قصصا لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا”.

وأضافت الفنانة: ” مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا العادي، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر”.

وتابعت أصالة: “كلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس إثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا”.

وأوردت النجمة السورية: “كرامته زوجي منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني”.

وعن سبب خلافها مع زوجها قالت أصالة: ” خلافنا دائماً بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري”.

ويعتبر هذا أول تعليق من أصالة، بعد انتشار العديد من التقارير التي أكدت انفصالها عن زوجها، خلال الأيام الماضية.