أصالة تحكي تفاصيل علاجها النفسي بعد الطلاق وكلماتها تفطر القلوب

خرجت النجمة السورية أصالة عن صمتها، وتحدثت لأول مرة عن تفاصيل طلاقها من المخرج طارق العريان، قبل أشهر.

وكشفت الفنانة، أنها كانت تعاني من أزمة نفسية اضطرتها للعلاج، بعدما مرت به عقب طلاقها.

ولمست كلمات النجمة السورية، قلوب جمهورها ومحبيها، في أحدث ظهرو لها.

وقالت أصالة في تصريحاتها لقناة “سكاى نيوز عربية”: “كنت متعلقة به كتير.. وكنت بحبه.. وأنا عموما الحب فى حياتي مش سهل.. وأنا حبيته كتير”.

وعن أغنيتها الأخيرة “شامخ”، والتي لاحظ فيها الجميع الحزن البادي عليها، قالت الفنانة أنها كانت تعيش حالة من الحزن خلال فترة إطلاقها للأغنية.

مضيفة أنها كانت تعاني من تعب نفسي، وكانت مكسورة وحزينة، وتتلقى العلاج عند طبيبين وما زالت تخضع للعلاج حالياً.

مؤكدة أن الكليب المصور كان يعبر عن حقيقتها، لأن هذه هي شخصيتها الحقيقية التي تترجم مشاعرها للناس.