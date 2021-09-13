أصالة تعبر عن سعادتها بعد زواجها الرابع و تقول:” معه حسّيت إنّي بخير”

نشرت المطربة أصالة نصري اولى صورها مع زوجها الشاعر مدير اعمال الفنان ماجدالمهندس فائق حسن،كما عبرت الفنانة السورية عن سعادتها بزواجها الرابع حيث كتبت على صفحتها الرسمية على الانستغرام:”منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه .”

مضيفة:”نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة

و تابعت:”وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي ..عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها ..

و كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن زواج المطربة السورية أصالة، مع الشاعر العراقي حسن فايق. ويعمل الزوج الجديد لأصالة، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس.