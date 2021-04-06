أصالة تعتذر من أنغام علنا وتنتظر ردها: آسفة.. أخطأت التقدير

في خطوة جريئة منها، فاجأت النجمة السورية أصالة نصري الجميع، وقدمت إعتذارا رسميا للنجمة أنغام، عبر صفحتها على انستغرام.

واعتزت المطربة السورية، عن ما صدر منها خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب في خلاف كبير بينها وبين أنغام.

وكتبت أصالة: “بدون مُقدّمات بدّى قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عنّ ما صدر منّى وأنا أخطأت التّقدير”.

وأضافت الفنانة: “وكذلك بعتذر جدّاً من ولادها عمر وعبد الرّحمن على اللى صار”.

وتابعت: “لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر، وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض”.

وأضافت أصالة: “كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه”.

ونشب خلاف مؤخرا، بين النجمتين العربيتين، بعد أن ألغت الفنانة السورية أصالة متابعة المطربة المصرية أنغام على إنستغرام.

وقد خرجت أصالة عن صمتها، وتحدثت عن سبب وراء خلافها مع أنغام.

ويرجع السبب المباشر وراء خلافهما لزواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم الذي كانت تجمعه علاقة قرابة مع أصالة حيث أنه زوج إبنة شقيق زوجها السابق المخرج طارق العريان.

وجاء ذلك، قبل إن تنفصل كل من أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم، كما انفصلت أصالها عن طارق العريان قبل مدة.