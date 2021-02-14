أصالة تعترف :”عالجت عند طبيب نفسي لأحافظ على روحي”

تحدثت الفنانة أصالة، في برنامج تلفزيوني عن شعورها بعد طلاقها من زوجها الثاني المخرج المصري طارق العريان السنة الماضية.

وقالت أصالة، خلال استضافتها في برنامج “سهرانين” على شاشة “اون”: “أحب أستشير وأحكي وأحب أشتكي لأصحابي، وعندي أصحاب لكل أنواع الهموم”.

وأضافت: ” إذا أولادي نوع وإذا ألمي الشخصي فيه نوع، وعندي دكاترتي نفسانيين حتى أحافظ على روحي”.

وأضافت أصالة: “أنا بدي الألام تعدي من فوق روحي، أنا ممكن أكون عايشة ميتة مثل ناس كتير حياتهم مالها أي قيمة…”

وتواصل صاحبة رائعة “الا انا”:” الألم بيعمل متل الرصاصة والخناجر متل هيك، بنشوف ناس صغار متألمين روحهم بتروح”.

وتابعت: “أنا أول مرة أعرف شو معنى ألم بالروح وغصة ما بتروح وده كان أول انفصالي وكنت بحاجة جدًا لكل أنواع الفضفضة، دكاترة لايف، كوتش أصحاب وأخي أنس اللي كان السند الأكبر لي”.

تجدرة الإشارة الى ان الفنانة السورية عانت كثيرا السنة الماضية بعد انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان الذي عاشت معه 13 سنة و انجبت منها ابناءها التوأم.

و قبل طارق العريان، طلقت أصالة من زوجها الأول السوري أيمن الذهبي والد أبناءها شام و خالد.