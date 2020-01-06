أصالة تعلن رسميا إنفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان

أعلنت النجمة السورية، أصالة نصري، عن إنفصالها نهائيا عن زوجها المخرج السوري طارق العريان، متمنية من الجميع عدم الدخول في التفاصيل.

وكتبت أصالة على صفحتها الرسمية بانستغرام صباح اليوم: “صباح الخير … بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي”.

وأضافت النجمة السورية: “أتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت، ومشاعر أولادي”.

وأكدت أصالة أنها ستعتني بأبنائها قائلة: “وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف”.

مضيفة:”لطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي، كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي”.

وختمت الفنانة بالقول: “هذا قدر من ربّ العالمين، وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.

وكانت وسائل إعلامية كثيرة، قد تداولت أنباء عن انفصال أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان منذ مدة، ولم تؤكد الفنانة الخبر إلى غاية اليوم.