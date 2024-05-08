أصالة تكسر حاجز الصمت وتكشف حقيقة  طلاقها من فائق حسن

ردت الفنانة السورية أصالة على جدل شائعة طلاقها من زوجها فائق حسن. بعدما أطلقت بعض المواقع شائعة انفصالها عقب حذفها لكل صورها مع فائق حسن من خلال حسابها الشخصى على موقع إنستجرام.

وكتبت أصالة عبر حسابها معلقة: “ادنيتي يا حنون يا جوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي. الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك. وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومثلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك”.

وقد أثارت الفنانة أصالة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حذفها لصورها مع زوجها الشاعر العراقي. وهو ما دفع الجمهور للتساؤل عن حقيقة إنفصالهما.