أصالة تهدد أنغام وتقول: “هروح أكسر لها بيتها”!

تحدثت الفنانة أصالة عن محاولات الصلح بينها وبين الفنانة أنغام، كاشفة إن الأخيرة لم ترد على محاولة الصلح.

وأكدت أصالة في برنامج تلفزيوني، إنها ستذهب إلى منزل أنغام برفقة الأصدقاء المشتركين.

وقالت أصالة: “هروح أدق عليها وأكسر لها بيتها تكسير”.

وكانت أصالة نصري، قدمت اعتذاراً رسمياً للفنانة أنغام على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وجاء ذلك، بعد خلاف بين الفنانتين دام لنحو عامين، وأعلنت ذلك بصورة لأنغام وأبنائها.

وعلقت أصالة على صورة أنغام وأولادها: “بدون مقدمات أريد أن أقدم اعتذار للغالية الصديقة دائما أنغام على ما صدر مني”.

وأضافت أصالة: ” أنا أخطأت التقدير.. وأعتذر من أولادي عمر وعبد الرحمن على رد نغومة، وأنا أقبل وأقدر وكان المفروض نكون بكل الظروف سند لبعض”.

وقالت أصالة: “ارتحت كثيرا بعدما تجرأت وفعلت شيئا أريد فعله منذ فترة”.