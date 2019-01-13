أصالة: خديجة بن حمو جميلة وملكة من أرض الأبطال

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها على الأنستغرام، كلمات جميلة عن ملكة جمال الجزائر 2019 “خديجة بن حمو”.

حيث قالت أصالة “هنيئا للجزائر الحبيبة هذه الملكة..والتي هي بروز لثقافة امتزج فيها الجمال بالعقل، والشموخ في الحضور”

وأضافت الفنانة “أحببتها ووجدت فيها كل ما هو مطلوب، فلا حدود للجمال في عين من يعلم”

وأكدت أصالة بأن الجمال والحضور والقبول ليس لهم مقاييس محددة، إلا عند من حدد بنفسه لروحه وقلبه وعيناه، ما يقبله عقله المهترئ، وشعوره المحدود وضميره المهلل.

وختمت أصالة بقولها ” خديجة بن حمو جميلة، وملكة من أرض الأبطال”

وكانت خديجة بن حمو، قد تعرضت لموجة من الإنتقادات فور تحصلها على لقب ملكة جمال الجزائر 2019.

كما تعرضت لإنتقادات لادعة من طرف اعلامية كويتية، وهذا ما دفع العديد من الفنانين إلى التدخل والرد، كونهم اعتبروا الهجوم على خديجة عنصريا.