أصالة عن التجميل: سأودع الجمهور وعمري 25!

أكدت الفنانة السورية أصالة أنها تهتم كثيرا بشكلها وظهورها للجمهور، لذلك توجهت إلى القيام بعمليات التجميل.

وقالت الفنان، في تصريحات لبرنامج MBCTrending، أنها كما تعمل على تحسين صوتها والحفاظ عليه، وكما تجتهد في البروفات لتخرج الأغاني بأفضل شكل، يجب أن تستثمر في “شكلها” لصالح عملها الفني ولتأكيد مكانتها.

وأضافت أصالة: “كتير حابة شكلي الجديد ومبسوطة، شكلي هو استثماري وله علاقة بشغلي ومكانتي. ما بدي أترك لا مكتبتي ولا تاريخي، حفلة وشي فيها تعبان، وبدي أطلع بأحلى صورة. مثل ما بشتغل على صوتي وبروفاتي. وبدي لآخر يوم في حياتي شكلي يوازي روحي وأملي، وأودع الجمهور وعمري 25”.

وحول صورها القديمة أكدت الفنانة أنها تحب شكلها الأول ولكن كان لديها مشاكل نتيجة أخطاء طبية كتيرة..

واختتمت قائلة: “بدي صورتي تكون بدون أخطاء ما استطعت وبصلح حالي لأحلل الفلوس اللي باخدها من الناس”.