أصالة نصري تثير جدلا واسعا بأغنيتها الجديدة “الحب والسلام”!

أثارت أغنية “الحب والسلام” التي أصدرتها الفنانة السورية أصالة نصري ، جدلاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صور الزعماء السياسيين التي ظهرت في الفيديو.

ولم تثر كلمات أغنيتها الجديدة الاهتمام بقدر ما أثارته صور الزعماء السياسيين العرب، مثل عمر المختار، ورئيس مصر الراحل أنور السادات، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

كما ظهر في الفيديو رئيس الإمارات الراحل، زايد بن سلطان آل نهيان، وملك السعودية الراحل، عبد العزيز آل سعود، بالإضافة إلى شخصيات أخرى غير عربية مثل الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

وقد اتهم البعض، الفنانة، بسبب اعتمادها على هذه الصور، باللعب على خيوط السياسيين، وعبروا عن مواقف متهكمة من الفنانة السورية.

وهاجم الجمهور نصري بشراسة عبر موقع “تويتر”، واعتبرها المتابعون من الفنانات التي باتت تسعى للتقرب من الأنظمة السياسية.

وحققت الأغنية التي نشرتها على قناتها في “اليوتيوب” خلال أقل من يومين، ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة.