أصالة نصري تُرزق بحفيدتها الأولى

رُزقت النجمة السورية أصالة نصري، بحفيدتها الأولى، من إبنتها شام، حسب ما أعلنت عنه اليوم على صفحتها بأنستغرام.

وكتبت الفنانة: “الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى، جيهان أحمد هلال، إبنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام. أدعو لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتا حسنا. وأن يملأ قلبها حبا وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين أمين”.

وخطفت شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة نصري، الأنظار إليها بإطلالات الشهر الأخير من الحمل قبل أيام.

ونشرت شام الذهبي صوراً لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام خلال جلسة تصوير ظهرت فيها ترتدي إطلالتين مختلفتين بألوان الوردي والأزرق.

وعلّقت شام على صورها مشيرة إلى أن والدتها كشفت من قبل عن نوع جنينها، قائلة: “ياترا بنت ولا ولد؟ أكيد صولا عرفتكم”.

يذكر أن الفنانة أصالة نصري كانت قد كشفت في وقت سابق عن جنس حفيدها الأول من ابنتها شام الذهبي، خلال حفلها الأخير في دبي.

مشيرة إلى أنها تنتظر خلال الأيام القادمة قدوم حفيدتها، قائلة: “تركنا شام بين اليوم وبكرا وهيجي ليا بنت جديدة. أدعو لها بالسلام هي وإبنتها”.