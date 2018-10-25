أصبحت مربية أطفال ولكنني أعمل من دون مقابل!

الإحسان والطيبة مشكلتي وسبب معاناتي، فما أقدمت عليه عن حب خاطر وطواعية، بات واجبا لا بد القيام به على أكمل وجه وإلا..؟

أنا أعيش في بيت الزوجية برفقة حماتي ووالد زوجي، بمعنى آخر، البيت العائلي لبناتها المتزوجات وحتى أولادها، الذين جعلوا من المكان روضة للأطفال، فوجدت نفسي مرغمة على العناية بهم والاعتناء الدائم والمستمر.

فمن الضروري رعاية شؤونهم لأنهم يحضرون كل يوم، من أول ساعات الصباح وحتى نهاية النهار، ومنهم من يقضي الليل عندنا، باعتبار أن أمهاتهم يعملن، وبطلب من حماتي ورغبة شديدة وإلحاح، لا بد من قدومهم كل يوم، وحتى نهاية الأسبوع منهم من يحضر، لأنهم يفضلون البقاء عندنا.

هذا الوضع جعل حياتي تتوقف إلا على خدمتهم والاهتمام بشؤونهم، لم أتذمر في البداية، لأنه لم يمر على زواجي إلا أشهر قليلة.

ولكنني اليوم وقد صرت حاملا، لم أعد أستطيع القيام بهذه المهام ولا أحد يرأف بحالي، وحتى زوجي الذي تحدثت إليه، قال إن البيت لجدّهم وجدّتهم ولا يمكننا الاعتراض، لهذا السبب أجدني حائرة ولا أعرف كيف أتصرف، أشيروا عليّ أرجوكم.