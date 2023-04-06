أصبح شابا.. محمد فؤاد يثير ضجة بتغير كبير في ملامحه

تصدر الفنان محمد فؤاد، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في برومو برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة.

وتداول رواد مواقع التواصل، صوره الحديثة التي بدا فيها محمد فؤاد مختلفا تماما وكأنه أصغر بعشرين عاماً كاملة.

وظهر محمد فؤاد، في الصور التي التقطها في كواليس برنامج العرافة، بنحافة غير معهودة، وملامح متغيرة.

وكان محمد فؤاد، قد تصدر الترند خلال الأيام السابقة بسبب ظهوره في برنامج نيفر إند مع الفنان رامز جلال، ولم تكن ملامحه بهذا الشكل الجديد.

وربط الجمهور بين تغير ملامح فؤاد وبين عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها قبل أشهر قليلة.

مؤكدين أن فقدان الوزن بهذا الشكل هو السبب الرئيسي في تغير الملامح.

فيمت علق البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن سبب تغير ملامح محمد فؤاد هو إجراء عملية تجميل جديدة.

وأشار البعض إلى أن فؤاد أجرى عملية حقن بوتكس في بعض مناطق الوجه، لاستعادة شباب البشرة وحيويتها. بالتزامن مع إجراء عملية التكميم التي لها عامل كبير أيضاً في ظهوره المميز.