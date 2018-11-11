أصحاب الإشتراك يشتكون ويطالبون سرار بالتدخل !

أعرب أنصار إتحاد العاصمة الذين يمتلكون بطاقات الإشتراك الخاصة بالموسم الكروي 2018-2019 عن إمتعاضهم عقب الصعوبات التي واجهوها في ولوج ملعب بولوغين لمتابعة الكلاسيكو الجمعة الماضي.

وتداولت صفحات إتحاد العاصمة على مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لأصحاب بطاقات الإشتراك الذين منعوا من دخول إلى ملعب بولوغين بعد غلق الأبواب.

ومن جهة أخرى، طالب أولاد البهجة من إدارة الفريق العاصمي بالتدخل وتسهيل الأمور لأصحاب الإشتراك.

وهذا من أجل الدخول إلى الملعب بطريقة منظمة خصوصا أن مرحلة العودة ستشهد مباريات أكثر حماسة وندية بين الأندية التي تتصارع على لقب البطولة.