أصحاب “الشكارة” تحت مجهر الضرائب

سخرت إدارة الضرائب لجان خاصة للقيام بزيارات ميدانية لإحصاء ممتلكات رجال الأعمال والتجار.

أكد المدير العام للضرائب، مصطفى زيكارة، اليوم الإثنين بالجزائر، أنّ مصالحه ستقوم بزيارات ميدانية، قبل نهاية السنة.

وذلك بناءً على معطيات مقدمة من هيئات مختلفة “بنوك، مصالح الضرائب، مصالح العقار” لجمع أدلة حول العلامات الخارجية للثروة للأشخاص غير المصرحين بها.

كأصحاب الفيلات والشقق الفاخرة والسيارات الفخمة ومالكي قوارب النزهة و من ثم استدعائهم بصفة رسمية لتبرير مصادر ممتلكاتهم أمام اللجان المختصة.

وبخصوص الأشخاص ذوي الثروات من مصادر غير مشروعة، شدّد زيكارة على أن مصالحه لن تباشر فقط إجراءات الإخضاع الضريبي.

بل ستبلغ كذلك مصالح العدالة لمباشرة التحقيقيات المخولة لها في هذا الإطار.

وستسمح كل الإجراءات الضريبية الجديدة، سواءً المتعلقة بالثروة أو أرباح المؤسسات، أو الدخل الإجمالي.