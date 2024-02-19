أصحاب المؤسسات الناشئة.. هكذا يتم حماية مشاريعكم

كشف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عن تفاصيل طلب حماية اختراع بالنسبة للمؤسسات العادية والناشئة وحاضنات الأعمال والجامعات مراكز البحث.

في حين، أشار المعهد، إلى أن الراغب في حماية اختراعه عليه تحضير 4 نسخ من استمارة الإيداع يتم ملؤها على موقع (INAPI). ونسختين من المذكرة الوصفية باللغة العربية. ونسختين من المذكرة الوصفية باللغة الفرنسية.

أما عن حقوق الإيداع، فالنسبة للمؤسسات 12500 دينار، والجامعات مراكز البحث أفراد 11000 دينار، والشركات الناشئة وحاضنات الأعمال 8000 دينار. إضافة إلى 1200 دينار لكل 5 صفحات إذا تجاوز العدد 10، و400 دينار لكل صفحة رسم إذا تجاوز العدد 3.

وبالنسبة للرسوم السنوية، فمن من السنة 2 إلى الـ 5 : 5000 / 4000 / 3000 دج لكل سنة. ومن السنة 6 إلى الـ 10 : 8000 / 7000 / 6000 دج لكل سنة. و 11 إلى الـ 15 : 12000 / 10000 / 8000 دج لكل سنة. ومن السنة 16 إلى الـ 20 16000/ 18000/ 20000 دج لكل سنة.

كما تحتوي المذكرة ، على صفحة الغلاف، عنوان الاختراع، المجال التقني للاختراع، الهدف من هذا الاختراع، حالة التقنية السابقة، عرض قائمة الأشكال. عرض جوهر الاختراع وطريقة تجسيده. كما يجب أن سكون الملخص أقل من 250 كلمة، والرسومات (إن وجدت) تكون في صفحات منفصلة عن النص المطالب هي أهم عنصر في المذكرة. ويجب أن تحتوي على الخصائص التقنية الجديدة التي يتضمنها الاختراع. ويكون المطالب والملخص كل عنصر منها في صفحة مستقلة. وعند الإيداع، يجب تحميل الملفات على قاعدة البيانات بصيغة Word.