أصحاب المحلات ملزمون بتغيير اللافتات إلى اللغة العربية

ألزمت مديريات التجارة، أصحاب المحلات، بتغيير اللافتات والكتابات الموجودة بالواجهات الخارجية إلى اللغة العربية.

وجاء في اعذار،مرسل من قبل مديرية التجارة لوهران،أن أصحاب المحلات ملزمون بتسوية وضعيتهم،بآجال لا تتعدى الأسبوع ابتداء من استلام الاعذار.

وأضاف الاعذار، أنه في حالة عدم الاستجابة للمطلب خلال المدة المذكورة، سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

وتتمثل هذه الإجراءات الإدارية في العلق الإداري للمحل التجاري.

وتأتي الإرسالية تطبيقا لتعليمة وزارة التجارة، المتعلقة بالمعايير التي يجب أن تتوفر باللافتات والكتابات الموجودة بواجهات المحلات.

ويتعلق الأمر بإلزامية أن تكون اللافتات مكتوبة باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة اختيارية أخرى.