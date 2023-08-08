أصحاب المركبات .. هذا جديد قسيمة السيارات

كشف وزير المالية لعزيز فايد اليوم عن إطلاق منصة رقمية لإقتناء قسيمة السيارات عبر الانترنت بداية من سنة 2024. وتدخل هذ العملية في إطار رقمنة مديرية الضرائب.

وأوضح وزير المالية أن هذه المنصة الرقمية سيتم إطلاقها خلال الايام القليلة القادمة. حيث سيكون بإمكان أصحاب الركبات إقتناء قسيمة السيارات عن بعد.

وعلى هامش زيارة عمل وتفقد لمعاينة وضعية المرافق التابعة لقطاعه بولاية بجاية أكد فايد سيكون بإمكان إجراء التسجيل عبر الانترنت للحصول على رقم التعريف الجبائي

وأضاف الوزير أن هناك تطبيق عبر شبكة الانترنت يتيح للهيئات المؤهلة والمصالح المرخصة لها لبنك الجزائر الجمارك اوالإدارة المكلفة بالتجارة الإضطلاع عن بعد على قاعدة البيانات للبطاقة الوطنية بمرتكبي أعمال الغش أوالمخالفين.