أصحاب المشاتل ينتظرون الدعم من السلطات بقالمة

تعتبر زراعة المشاتل بأنواعها من بين المشاريع الصعبة وإستثمار جديد بولاية قالمة، حيث تصطدم بعراقيل ترهن تطوير هذا الإستثمار.

وقال عمار تغري صاحب مشتلة زهور، أنه إختار هذا المجال وجسد مشروعه الإستثماري، ويصنع كل أنواع الزهور حسب الطلب.

ويستلزم هذا النشاط متابعة دقيقة للمنتوج من أجل تفادي الخسائر التي يتضرر منها أصحاب المشاتل، بسبب جملة من النقائص في ظل غياب الدعم.

كما يطلب عمار من السلطات المعنية، تسهيل الأمور ووضع حد للعراقيل التي يواجهها.

و مساعدتهم بتوفير قطعة أرض من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب.