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قناة النهار

أصحاب المهن الشاقة.. معاناة يومية تحت درجة حرارة عالية

بقلم قناة النهار
أصحاب المهن الشاقة.. معاناة يومية تحت درجة حرارة عالية
مجتمع
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رابط دائم : https://nhar.tv/81rd4
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