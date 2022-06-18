قناة النهار أصحاب المهن الشاقة.. معاناة يومية تحت درجة حرارة عالية بقلم قناة النهار نشر في 18 جوان 2022 - 21:41 مجتمع شارك غرِّد أرسل 31 0 رابط دائم : https://nhar.tv/81rd4 اقرأ أيضا بلماضي: أرضية الملعب كانت مقبولة وحضور الجمهور فاجئني بعد خيبة كأس العالم قناة النهار 04 جوان طالع هابط: مستشفى متوقف منذ 6 أشهر بسعيدة بسبب أشغال الترميم في غياب كلي للمسؤولين قناة النهار 10 جوان قصة ثلاث شقيقات امتهن الفلاحة ..فحولن إرثهن من خرابة إلى جنة قناة النهار 17 جوان برنامج "Toutes Options": الطبعة الأولى من مهرجان "Algeria bike week" " للدراجات النارية قناة النهار 11 جوان حاج يوزع الورود على الحاجات قبل الإقلاع إلى البقاع المقدسة قناة النهار 15 جوان زوجي مدمن على الهاتف الذكي..ولى مقلق ومنفعل كيفاش ندير معاه؟ قناة النهار 29 ماي قالمة: النيران تتلف قناطير كبيرة من القمح بإقليم بلدية بومهرة أحمد قناة النهار 16 جوان صريح جدا: معرض الجزائر الدولي.. جزائريون يشجعون المنتوج المحلي قناة النهار 18 جوان الناطق باسم الرئاسة السابق محند أوسعيد بلعيد في ذمة الله الوطني 31 ماي سياحة: وكالات ومجموعات سياحية وهمية تحتال على الزبائن بعروض مغرية قناة النهار 30 ماي