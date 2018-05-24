أصحاب حافلات النقل الجماعي يدخلون في إضراب عن العمل في الشلف

يعملون على الخط الرابط بين تلعصة وأبو الحسن

دخل، في الساعات حيث عبّر المواطنون عن امتعاضهم الشديد من طول مدة توقف الناقلين على مستوى نقاط التوقف بتلعصة وأغبال، والتي تصل إلى أكثر من نصف ساعة.القليلة المنصرمة، أصحاب حافلات النقل الجماعي على مستوى خط تلعصة – أبو الحسن على مستوى الجهة الشمالية الغربية في إضراب عن العمل،

من جهتهم، سكان حي الزيتون يأملون في أن يتم اتخاذ قرار يجبر الناقلين على المرور بالحي والانتظار في نقطة التوقف التي لاتزال شكلية لحد الساعة، وقد شهدت محطات النقل على مستوى خط تلعصة أبو الحسن استياء بالغا من قبل المواطنين، الذين تعطلت أعمالهم ووظائفهم، خاصة أن الإضراب تزامن والشهر الفضيل، وعبروا عن أسفهم لخطوة الناقلين التي لم تراع المواطن، وحسب مصادر متطابقة، فإن الإضراب امتد من الساعات الأولى للصباح من دون إشعار بالتراجع عنه، فإن العديد من المواطنين خاصة الطلبة الجامعيين عادوا إلى بيوتهم بعد طول انتظار، فيما ظفر الباقي بأن توقف بعض المارة لإيصالهم، كما لجأ موظفون إلى سيارات أجرة بغية الوصول إلى مقر عملهم، واستنادا إلى ذات المصادر، تعود أسباب شلّ حركة النقل إلى إضافة مصالح مديرية النقل لولاية الشلف، لناقل جديد على مستوى الخط المذكور، الأمر الذي أثار استياء الناقلين بحجة أن هناك تشبعا في عدد الحافلات بالخط المذكور، في الوقت ذاته عبر المواطنون عن أمل وقف الإضراب وعودة حركة النقل بصورة عادية، كون مصالحهم ستتضرر أكثر في حال عدم التوصل إلى حل يرضي الأطراف بين مصالح النقل والناقلين المضربين.

من جهة أخرى، عبر أصحاب النقل عن رفضهم لقرار مصالح النقل الذي وصفوه بغير المدروس، وهم على أمل تحسن خدمات النقل على مستوى بلدية تلعصة في انتظار التفاتة من المسؤول المحلي من أدجل التدخل لدى مديرية النقل.