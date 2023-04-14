أصحاب سيارات سيرغاز GPL.. في هذه الحالات الحبس 3 أيام وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار

نشرت مصالح الدرك الوطني الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول مخالفة يرتكبها أصحاب السيارات المزودة بغاز البترول المميعGPL.

وأكدت ذات المصالح ان الكثير من مستعملي المركبات المزودة بغاز البترول المميع GPL يتجاهلون أولايعطون لها أهمية. وهي كيفية تحديد تاريخ إنتهاء وعدم صلاحية رخصة استغلال الغاز المميع كوقود للسيارات GPL.

كما أوضحت ذات المصالح عبر النافدة القانونية الخطأ الذي يقع فيه العدد من أصحاب السيارات المزودة بغاز البترول المميع GPL تاريخ مراقبة خزان غاز البترول المميع. بالإضافة إلى تاريخ اخضاع تجهيز غاز البترول المميع للمراقبة التقنية.

وأُدرجت هذه المخالفة ضمن الشروع في استغلال كل تجهيز يُمّكن من إستعمال غاز البترول المميّع كوقود للسيارات، دون الحصول على رخصة الاستعمال. وأيضا ضمن عدم إخضاع التجهيز بغاز البترول المميّع المستعمل كوقود الى المراقبة التقنية.

وحسب ماتنص عليه المادة 459 من قانون العقوبات المعدل والمتمم تعتبر هذه المخالفات جنحة ويعاقب عليها القانون. وذلك بغرامة جزافية من 10.000 الى 20.000 دج. كما يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة 3 أيام على الأكثر، ترفع بموجب محضر يُرسل إلى الجهات القضائية.