أصحاب شاحنات بيع المياه بالوادي يحتجون أمام مقر الولاية

تجمع العشرات من أصحاب شاحنات بيع المياه أمام مقر ولاية الوادي في وقفة احتجاجية طالبوا خلالها والي الولاية التدخل من أجل إنقاذهم من البطالة.

وحسب المحتجين فإن إنه تم منعهم من تجديد التراخيص الخاصة ببيع المياه من قبل مصالح البلدية وتوجيههم نحو السجل التجاري من أجل تحويل نشاطهم إلى التجارة،

الأمر الذي رفضه باعة المياه بالوادي متحججين بضعف المدخول من بيع المياه،

كونهم يعملون بهامش ربح بسيط جدا لا يتعد 1 دج للتر الواحد،

وأغلبهم يقتصر مدخوله على عيش عائلته وفقط،

ولا يمكنهم بأي شكل من الأشكال توفير المال لدفع الضرائب واشتراك التأمينات خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير،

أين أصبح الأمر مستحيلا تماما، وطالبوا والي الولاية إلى التدخل لتوقيف هذا القرار الذي اعتبروه جائرا في حقهم،

مهددين في ذات الوقت باللجوء إلى رفع أسعار الماء، وهو ما يضر بالمواطن البسيط،

الذي سيكون مضطر إما مع شراء الماء بسعر مرتفع أو شرب ماء الحنفيات المحمل بمختلف أنواع الأوبئة الخطيرة.

للإشارة فإن 98 بالمئة من السكان يستهلكون مياه المصفاة أو المياه القادمة ولايات الشمال على غرار تبسة وبسكرة .