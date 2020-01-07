أصحاب شاحنات رفع القمامة الخواص يقطعون الطريق بوسط مدينة وهران

اقدم أصحاب شاحنات رفع القمامة الخواص على قطع الطريق وغلقها بمركباتهم بالقرب من مقر خزينة البلدية بوسط مدينة وهران بالقرب من القنصلية الاسبانية.

احتجاجا منهم على تاخر استلامهم لمستحقاتهم المالية المجمدة منذ سنة 2014 امام تماطل الجهات الوصية في تجسيد وعود تسوية وضعياتهم في اقرب الآجال.

أصحاب شاحنات النظافة الناشطون في إطار أونساج الذين خرجوا للشارع وركنوا مركباتهم بوسط الطريق، أكدوا أنهم ضاقوا ذرعا من وعود السلطات المحلية أمام الديون المتراكمة على عاتقهم.

تجاوزت الديون الـ 400 مليون سنتيم للواحد، أثرت سلبا عليهم في ظل القروض البنكية المترتبة عليهم إلى جانب تسديد رواتب العمال. الأمر الذي تسبب لهم في الإفلاس وتردي أوضاعهم الإجتماعية أمام فشل كل محاولاتهم مع مسؤولي بلدية وهران لإيجاد حلول لهم رغم تدخل الوالي سابقا ووعدهم بصب كافة مستحقاتهم العالقة.