أصحاب شركة استيراد متابعون بتقليد أحذية “أديداس”

عالجت محكمة الدار البيضاء، مؤخرا، عددا معتبرا من الملفات القضائية المتعلقة بعدد من الشركات المختصة في الاستيراد والتصدير التي تورطت في استيراد حاويات وطرود عبر الميناء أو المطار لبضائع تتمثل في أحذية رياضية وملابس نسوية وأغراض أطفال مقلدة مستوردة من الصين تحمل علامات تجارية عالمية معروفة بالجودة، على رأٍسها علامة “أديداس” و”نايكي”.

وعلى غرار العديد من الشركات، حولت هيئة محكمة الدار البيضاء صاحب شركة خاصة مختصة في الاستيراد والتصدير رفقة شخصين آخرين، يدعون على التوالي”م.ه” و”ح.و” و”ح.م” لمتابعتهم بتهمة تقليد علامة تجارية، وذلك عقب شكوى تقدمت بها الشركات المعنية بعد حجز مصالح الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين طرودا تحمل أحذية رياضية من علامة “أديداس” وجوارب نسائية تحمل علامة MD مقلدة مستوردة من الصين، وهي البضائع التي اعتبرتها الشركات الضحية تمس بسمعتها كونها ذات نوعية رديئة.

وقد أكد المتهمون خلال محاكمتهم أن استيرادهم للبضائع كان بطريقة شرعية مبنية على أسس قانونية، بموجب سجل تجاري رسمي، حيث أكد “م.ه” أنه صاحب الشركة المستوردة وأن باقي المتهمين لا علاقة لهم بالملف ولا بالبضائع، كون المتهم “ح.و” كل ما قام به هو تمكينه من مستودعه لوضع البضاعة، وعليه وأمام ما تقدم من معطيات، التمس وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا ضد المتهمين الثلاثة مع مليون دج غرامة مالية ومصادرة البضائع.