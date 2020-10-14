أصحاب محلات LPP بعين البنيان يطالبون بالربط بشبكة الكهرباء

طالب أصحاب محلات LPP، بموقع ماكوتا بعين البنيان بالجزائر العاصمة، مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بربط محلاتهم بالكهرباء.

وحسب الوثائق الرسمية التي تحصلت عليها “النهار اونلاين”، فإن أصحاب المحلات الواقعة بعين البنيان تسلموا محلاتهم في 23 فيفري 2019 بعد دفع الثمن كاملا لمحلاتهم ولم يتم ربطها إلى غاية اليوم بالكهرباء.

وحسب ماينص عليه دفتر الشروط، فإن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التزمت بتوفير الكهرباء بالمحلات بعد 3 أشهر كأقصى حد من دفع قيمة المحل

وأكد المعنيون أن محلاتهم لاتزال مغلقة ولم يتمكنوا من مباشرة نشاطهم فيها وهي لاتزال مغلقة.