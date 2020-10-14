أصحاب محلات LPP بعين البنيان يطالبون بالربط بشبكة الكهرباء

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
أصحاب محلات LPP بعين البنيان يطالبون بالربط بشبكة الكهرباء
بقلم عبد الرحمن سالمي

طالب أصحاب محلات LPP، بموقع ماكوتا بعين البنيان بالجزائر العاصمة، مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بربط محلاتهم بالكهرباء.

وحسب الوثائق الرسمية التي تحصلت عليها “النهار اونلاين”، فإن أصحاب المحلات الواقعة بعين البنيان  تسلموا محلاتهم في 23 فيفري 2019 بعد دفع  الثمن كاملا لمحلاتهم ولم يتم ربطها إلى غاية اليوم بالكهرباء.

وحسب ماينص عليه دفتر الشروط، فإن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التزمت بتوفير الكهرباء بالمحلات بعد 3 أشهر كأقصى حد من دفع قيمة المحل

وأكد  المعنيون أن محلاتهم لاتزال مغلقة ولم يتمكنوا من مباشرة نشاطهم فيها وهي لاتزال مغلقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=903446

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com