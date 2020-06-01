أصحاب مدارس تعليم السياقة بوهران يطالبون باستئناف نشاطهم بعد 3 أشهر من الغلق

نظم أصحاب مدارس السياقة بوهران وقفة احتجاجية امام مديرية النقل بعد تضررهم الكبير من قرار تجميد نشاطهم بسبب جائحة كورونا. وأكد المنخرطون في نشاط تعليم السياقة لـ “النهار” أن الإفلاس يتهددهم بعد اكثر من 3 اشهر من التوقف عن العمل مطالبين الجهات الوصية باعادة النظر في القرار الحكومي القاضي بوقف بعض النشاطات التجارية والخدماتية في اطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وأوضح المحتجون أن مدارس تعليم السياقة وقبل انتشار الوباء لا تستقبل عددا كبيرا من الممتحنين لا يتعدى احيانا العشرة مؤكدين استعدادهم التقيد بكافة الشروط الوقائية من بينها ارتداء الكمامة واحترام والتباعد.

كما طالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية بالغاء عطلة اوت المقررة الى جانب مراجعة بعض النقاط التقنية الخاصة بضرورة تحيين ملفات الممتحنين قبل انتهاء مدة صلاحيتها.