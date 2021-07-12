قناة النهار أصدقاء الراحل فريد الروكور: الخبر نزل علينا كالصاعقة فريد إنسان تاع خير بقلم قناة النهار نشر في 12 جويلية 2021 - 12:31 أصدقاء الراحل فريد الروكور شارك غرِّد 899 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959394 اقرأ أيضا النشرة الأمازيغية لليلة الجمعة 02 جويلية 2021 قناة النهار 03 جويلية عبد الكريم مدوار: المكتب الفدرالي إجتمع من أجل تتمة أشغال الإجتماع السابق والرابطات غير معنية بذلك قناة النهار 23 جوان طالع هابط: الشيخ النوي يكشف سبب الجفاف الذي تعاني منه الجزائر ومساعي الدولة للقضاء على الأزمة قناة النهار 27 جوان عبد اللطيف بوروبي: معالم الحكومة الجديدة بدأت تتضح بعد المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية قناة النهار 30 جوان