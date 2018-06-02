أصغر باحث في “علم الفضاء “: الدولة الجزائرية تبنت مشروعي حول علم الفلك

يعتبر محمد حشلاف البالغ من العمر 13 سنة موسوعة في علم الفلك والفضاء، فهو الحائز على المركز الأول في المؤتمر العربي لعلوم الفلك.

وخلال إستضافته بقناة “النهار” تحدث حشلاف، أنه قدم محاضرة “الكون حقيقة أم مجرد خيال” وفاز بالمركز الأول.

وأنه ألف ثلاث بحوث في مجال علم الفلك وتكنولوجيا الفضاء، وتحدث عن النظرة العلمية لعلم الفضاء والفلك وأنه تلقى الدعم من طرف الدولة الجزائرية.

وأضاف، أنه قدم مجموعة من الأبحاث والدراسات وقدمت على أساس محاضرة وأخذت بعين الإعتبار من طرف المعهد العربي لعلم الفلك.

وأضاف أنه حقّق حلمه كأصغر باحث في الفلك وعلم الفضاء بالعالم العربي.