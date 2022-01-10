أصغر جدة في العالم تروي قصتها: هكذا أصبحت مامي في الـ34 من عمري

روت كلير ميلنر ، من نيوبورت، شروبشاير، في حوار مع موقع Mirror، قصتها المثيرة. وكيف أصبحت جدة وهي في سن الـ34.

كلير ميلنر ، من نيوبورت، شروبشاير، أنجبت طفلها الأكبر عندما كان عمرها 16 عامًا فقط. الآن استقبلت ابنتها ابنها في العالم – بعد عام واحد فقط من ولادة أصغر أبناء كلير.

الآن تأخذ الأم وابنتها طفليهما معا في عربة الأطفال، مما يربك الناس في الشارع الذين يعتقدون أن الأم والابنة شقيقتان.

لكن كلير معتادة على لفت الأنظار بعد أن أصبحت أماً مراهقة وتتجاهل الكثير من التعليقات التي تتلقاها.

وقالت: “كان الناس يقولون لي إنني كنت أصغر من أن أكون أماً. وبعد ذلك عندما وقعت ابنتي حامل، كان الناس يقولون إنني أصغر من أن أكون نانا”.

وأضافت “إذا خرجت أنا وإيليس مع هنتر ولوكاس، يفترضون أننا أخوات وليس أمًا وابنة. أو يفترض الناس أن كلا الصبيان هما أطفالي بينما في الحقيقة أحدهما ابني والآخر حفيدي.”

وتابعت “لدي ثلاثة أطفال أكبر سنًا، إليس، 18 عامًا، ماكينزي ، 16 عامًا وماكولي، 13 عامًا. هناك فجوة عمرية تبلغ 11 عامًا بين هانتر وماكولي، لذلك كنت قلقة من أنه لن يكبر ويلعب معه. وبعد فترة وجيزة من إنجاب هانتر، أخبرتني إليس أنها حامل”.

وأضافت “كان الأمر غريبًا في البداية وجاءت صدمة لأنها قالت دائمًا إنها لا تريد أطفالًا. ولكن بعد ذلك، اعتقدت أنه سيكون من الجيد جدًا أن يكون لدى Hunter شخص قريب في السن يكبر ويلعب معه”.

وأضافت أنها يمكن أن تعتمد على تجربتها الخاصة في كونها أماً مراهقة لدعم إليس في الأبوة. قائلة إنها جعلت الزوجين أقرب من أي وقت مضى.

قالت كلير: “أعتقد أنها بالتأكيد أكثر تقديراً لي الآن بعد أن أنجبت طفلها”.