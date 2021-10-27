أصل تعاستي وقد تتسبّب في خراب بيتي.

في زهرة العمر أنا وقد وددت كل الود أن ارسم بعض التفاصيل الوردية في حياتي الزوجية بغض النظر عن المشاكل وبعض العقبات التي أراها بهارات تزيد من الألفة والتّلاحم بين الزّوجين.

لكن للأسف فحماتي الدكتاتورية جعلت أحلامي هاته تأفل كنجم هوى من السّماء. تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ولا تفوّت فرصة لإستصغاري أمام زوجي والحطّ من قيمتي أمام أخواته وزوجات أخيه.

الرد:

مشكلتك أختاه ليست وليدة اليوم أو الغد، بل هي صراع أزلي، قد يتحوّل إلى أمان لو أدرك الأفراد فيه طريقة التعامل وإتّخذوا من اللّين لغة للحوار والتعايش.

شخصية الحماة المتسلطة شخصية متحكمة وقوية تتميز بالحشرية وهي ترمي إلى بسط نفوذها على أنثى باتت تشاركها في إبنها الذي أنجبته وربته ورعته إلى أن إشتدّ عوده وقرر أن يجلب لها منافسة.

قررت اللجوء إلى الطلاق من دون أي مقاومة منك، وأعلنت الإستسلام وأنت في بداية المشوار ولم تدافعي قط عن حبّك وأحلامك، وهذا ما أعيبه عليك. بسرعة علقت فشل علاقة بدأت للتوّ على مشجب نزاع من إمرأة لها نظرة أخرى للحياة ولها تصوّر مخالف لما ترينه أنت.عوض النّفور،

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