أصل تعاستي وقد تتسبّب في خراب بيتي

لو لم يكن زواجي ثمرة حب جارف بيني وبين زوجي لما كنت اليوم أمتعض عمّا ألمّ بي، فصدمتي التي غلفت أيام زواجي الأولى كانت أكبر من السعادة التي لطالما ناشدتها

في زهرة العمر أنا وقد وددت كل الود أن ارسم بعض التفاصيل الوردية في حياتي الزوجية بغض النظر عن المشاكل وبعض العقبات التي أراها بهارات تزيد من الألفة والتّلاحم بين الزّوجين

لكن للأسف فحماتي الدكتاتورية جعلت أحلامي هاته تأفل كنجم هوى من السّماء. تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ولا تفوّت فرصة لإستصغاري أمام زوجي والحطّ من قيمتي أمام أخواته وزوجات أخيه،كل هذا والطامة الكبرى أنها تريد وضع بصمتها في مشاريعي المستقبلية أنا ومن إخترته رفيقا للدرب، ولعل ما يقضّ مضجعي أنه لا يحرك ساكنا أمام أوامرها التي لا تنتهي والتي لا تعنيني في شيء لأنني لا أطمح فيها

باب الحوار موصد مع حماة ترى الناس من برجها العاجي، ترانا صغارا وهي دائما تقزّم من أفكاري النيرة وتحطّ من كياني وكرامتي لدرجة بلغت مرحلة الندم لأنني تزوجت بالرغم من أنه لم تمضي شهورا على إرتدائي ثوب الزفاف الذي بت أراه كفنا دفنت معه أحلامي وكل طموحاتي

أنا في حيرة من أمري، ولست أدري أي طريق اسلكه وإن كان عما في خاطري، فطلب الطلاق من زوجي أهون عليّ من أن أبقى تحت لواء سيدة مسيطرة أعتبرها سجانا وأنا السجين