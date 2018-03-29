“أصوات الهامش والقناديل” تعرض خلال الأيام الثامنة لمسرح الجنوب بالعاصمة

تم الأربعاء بالجزائر العاصمة عرض مسرحية “أصوات الهامش والقناديل” من طرف جمعية “درب الأصيل” بالأغواط.

والتي عرضت بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي، وسلطت الضوء على الاستبداد في مواجهة كل التطلعات إلى الحرية.

وقد تم اخراج هذه المسرحية التي تدوم 70 دقيقة من قبل علي قربون وكتب نصها سعودي بوزيد بن الطالب.

وتناول هذا العمل حياة ثلاثة شخصيات مختلفة الطباع تعاني من ويلات الاستبداد .

إذ تحاول إيجاد أرضية توافق من أجل تحقيق نموذج الحياة الذي تتطلع إليه.

ويذكر أن الأيام الثامنة لمسرح الجنوب بالجزائر العاصمة ستختتم اليوم الخميس.

حيث سيتم عرض مسرحية “أشباح وطويلة” من طرف جمعية “النبراس” للفنون الدرامية بالجلفة.