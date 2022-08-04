أصوات مخيفة تحت الأرض تتبعها هزات تُرعب سكان هذه القرية

إشتكى سكان قرية ميداندارا في ولاية سعرد التركية، من أصوات مرعبة تأتي من تحت الأرض، تتبعها هزات أرضية لعدة ثواني.

وعلى خلفية ذلك، أجرت السلطات في تركيا تحقيقا ميدانيا لمعرفة مصدر هذه الأصوات.

وحسب صحيفة “زمان” التركية، قال سكان قرية ميداندارا في ولاية سعرد إن الأصوات مخيفة، وطالبوا بالكشف عن مصدرها.

لتقوم إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة، بفحص ميداني، أعلنت خلاله أنه لم يتم التعرف على سبب الأصوات التي يسمعها سكان المنطقة.

وتقدم رئيس الحي نجم الدين بايكارا، بطلب إلى إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، بناء على طلب سكان القرى.

حيث يشتكي السكان، من سماع أصوات قادمة من أسفل الأرض واستشعارهم هزات تستمر عدة ثوان منذ نحو أسبوعين.

وأفاد مدير وحدة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة، أنه أجرى العديد من الفحوصات الميدانية.

وأضاف أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية بتقارير الدراسات الجيولوجية التي سيتم إعدادها.