أصول السعادة الزوجية.. لكل زوج يريد أن ينعم بالمودة والرحمة..

السعادة الزوجية عبارة تكون من كلمتين يحددها معالمها شخصين، المرأة الرجل، بطباعهما وأخلاقهما، يتقاسمان المسؤولية فيها مناصفة، ولأننا دوما نوجه الكلمة للمرأة فيما يليق بالحياة الزوجية وما لا يليق، أردنا اليوم أن تكون الكلمة لمعشر الأزواج، فإليكم هذه النصائح:

لا تهن زوجتك فإن أي إهانة توجهها إليها تظل راسخة في قلبها وعقلها، لهذا أحسن معاملتها حتى تشهر بأهمتها إلى جانبك، وتشعر أنك تفضلها على نفسك وأنك حريص على إسعادها ومحافظ على صحتها ومضحّ من أجلها.

تذكر أن زوجتك تحب أن تجلس لتتحدث معها وإليها في كل ما يخطر ببالك من شؤون.

لا تفرض على زوجتك اهتماماتك الشخصية المتعلقة بثقافتك أو تخصصك، بل حاول أن تجعلها تشعر بالراحة لذلك.

كن مستقيما في حياتك تكن هي كذلك، لأنك ستكون قدوتها في العديد من العادات اليومية، خاصة في العبادات.

إياك إياك أن تثير غيرة زوجتك بأن تذكّرها من حين لآخر أنك مقدم على الزواج من أخرى أو تبدي إعجابك بإحدى النساء فإن ذلك يكسر في قلبها، فرفقا بالقوارير.

لا تذكّر زوجتك بعيوب صدرت منها في مواقف معينة ولا تعيّرها بتلك الأخطاء والمعايب وخاصة أمام الآخرين.

عدّل سلوكك من حين لآخر فليس المطلوب فقط أن تقوم زوجتك بتعديل سلوكها وتستمر أنت متشبثا بما أنت عليه وتجنب ما يثير غيظ زوجتك ولو كان مزاحا.

اكتسب من صفات زوجتك الحميد كم من الرجال ازداد التزاما بدينه حين رأى تمسك زوجته بقيمها الدينية والأخلاقية وما يصدر عنها من تصرفات سامية.

الزم الهدوء ولا تغضب فالغضب أساس الشحناء والتباغض، واسعى لمنحها الثقة، حتى تصفو الحياة بينكما.

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