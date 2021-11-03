أتعهد أن أصون الود.. فكن لقلبي الأقرب

بالرغ من خوفي من الارتباط مرة أخرى، إلا أن الوحدة تعصر قلبي، والذكريات المؤلمة تأبى أن تفارقني. لهذا أتمنى أن أعيش تجربة أتوسم منها الخير على أن أصون وأعثر على حب يبعث البهجة في حياتي. ونظرا لاستحالة إكمال مشواري لوحدي، ولأنني أمّ وأصون طفل فإن مسؤوليتي صارت أكبر. قررت أن أعلن رغبتي في الزواج حتى أحفظ كرامتي وحتى أرمّم حياتي مع من يفهمني ويحسّ بي.

فلا تحرمني من تقديرك.. وأكون إلى جانبك على طول الدرب

أنا سعاد من ولاية الجلفة، أبلغ من العمر 31 سنة. مطلقة ولي ابن أرعاه وأحلم أن يكون صالحا وذو مستوى علمي مرموق، كما هي ماكثة بالبيت. وجميلة جدا بشهادة الجميع، سيدة بيت ممتازة، وأدبر أموري على أحسن ما يرام. قلبي رهيف وعاطفية لأقسى الحدود. أتمنى أن أعثر على رجل طيب القلب يكون تاجا على رأسي أحفظ شرفه وأصون عرضه. أبني إلى جانبه عشا قوامه المودة والرحمة، رجلا ناضج يحافظ عليّ وحميني، سنه يكون أقل من 50 سنة. أفضله من الجلفة والولايات الوسطى للوطن، أقبله مطلق أو أرمل بأولاد. وكل ما أشترط أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

135824

طالع أيضا:

شابة من العاصمة، اتصلت بنا وتحمل في قلبها الخير والنية الطيبة، هي سيدة مكافحة، صاحبة إرادة قوية، ولكنها في نفس الوقت أنثى تتمنى أن تجد من يحتويها ويرأف بروحها الجميلة، ينسيها عناء السنين، ويمدها بطاقة إيجابية تواجه بها الدنيا.

تمكنت صاحبة العرض من النجاح بدرجة الامتياز في المجال المهني، بفضل الله أولا، ومثابرتها وأخلاقها الفاضلة، تميزها سمح لها أيضا أن تكون محبوبة لدى المحيطين بها، تبلغ من العمر 48 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، عاملة كما سبقنا الذكر، مقبولة الشكل وطويلة القامة.

تتمنى الاقتران، إلى جانب ابن الحلال، الذي يصون قلبها ويزيد من تألقها، رجلا ينوي الحلال معها، لا يهم من أي ولاية يكون، سنه أقل من 60 عام، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري:

135791

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

طالع أيضا :