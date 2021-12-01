أصيب قبل مواجهة السودان..هذه وضعية بلايلي الصحية

صنع الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، الحدث بغيابه المفاجىء عن المواجهة أمام السودان، والتي إتضح بأن سببها هو الإصابة.

وأكد بلايلي في تصريحات للإعلام القطري، بأن الإصابة ليست بالمعقدة، وأن بوقرة فضّل المحافظة عليه فقط.

وتحدث إبن وهران بلايلي، بعد فوز زملائه برباعية على حساب صقور الجديان :”أعاني من إصابة بسيطة، ولا شيء يدعو للقلق”.

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كما دخل رفقاء بلايلي أجواء كأس العرب، بقوة، متجاوزين السودان وبكل سهولة برباعية كاملة دون رد، وبآداء مميز خاصة في الشوط الأول.

ولم يترك زملاء بلايلي الوقت لصقور الجديان للتنفس، حيث افتتحوا باب التسجيل بفضل بغداد بونجاح على مرتين، وأضاف بن العمري الثالث.

وخلال الشوط الثاني، لم يظهر زملاء بلايلي الشيء الكثير، واكتفوا بهز الشباك في مناسبة وحيدة بفضل العربي هلال سوداني.

وشهد لقاء الخضر بروز الحارس رايس وهاب مبولحي الذي صد ركلة جزاء بطريقة رائعة، نفذها الغربال.

وإختار مجيد بوقرة، تشكيلة هجومية بحتة للجولة الأولى من دور المجموعات، من كأس العرب، وملاقاة السودان بعد قليل. وقرر بوقرة، مفاجأة الجميع، من خلال عدم إعتماده على يوسف بلايلي منذ البداية في تشكيلة الخضر.

وجاءت التشكيلة الأساسية على الشكل التالي :

مبولحي، بن عيادة، شتي، بدران، بن العمري، مريزيق، بن دبكة، سعيود، سوداني، براهيمي، بونجاح.

كما يهدف “الماجيك” إلى التأكيد على سلسلة إنتصارات الكرة الجزائرية، في المحافل الدولية، وتكرار سيناريو مدرب الخضر جمال بلماضي.

وشهدت مباراة زملاء بلايلي، حضور جماهيري غفير من الجانب الجزائري. بحكم تواجد عدد مكبير من الجالية الجزائرية. إلى جانب تكفل متعامل خاص للهاتف النقال بإرسال 100 مناصر إلى الدوحة.

ووجّه مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة رسالة قوية لمنتخب لبنان، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما بعد يومين من الآن.

وتحدث بوقرة لقناة “الكأس” بعد تجاوز السودان برباعية ظهيرة اليوم قائلا :”كل المباريات بمثابة نهائية بالنسبة لنا”.

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