أصيلة تتمنى أن تجد زوجا تسكن إليه ويسكن إليها

الرقم السري :

136823

قبائلية أصيلة.. تحلو الحياة بجانبها

أول إعلان نستهلّ به ركن حرفيات تبحثن عن النصيب لإمرأة أصيلة ذات همة عالية، هي من العاصمة. في غاية الرقي والأخلاق الفاضلة، تبلغ من العمر 53 سنة، حرفية تمتهن الخياطة التي تتقنها وتتفنن فيها، مقبولة الشكل. ومتوسطة القامة، سليلة أسرة كريمة وأبوين فاضلين علماها أن الدنيا تؤخذ غلابا ولا مكان فيها للضعفاء.

تتمنى أن تجد زوجا تسكن إليه ويسكن إليها، يتخذها رفيقة على الرحب والسعادة. يكون من إحدى مناطق الشرق أو من إحدى مناطق القبائل، سنه لا يتعدى 60 سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد تسعد برعايتهم والوقوف إلى جانبهم.

الرقم السري :

136824

رجل صالح يسكنها قلبه هذا كل ما ترجوه وتطلبه

ثاني عرض معنا اليوم، لامرأة من العاصمة، أصيلة وجد متفهمة. تريد من خلال صفحتنا أن تناشد زوجا صالحا يكون في الحياة سندها، من العاصمة، تبلغ من العمر 45 سنة. تمارس حرفة الخياطة في منزلها، مطلقة بدون أولاد، على قدر كبير من الجمال، حنونة وطيبة المعشر.

تتمنى ربط الوصال على سنة خير الأنام، إلى جانب رجل صادق وصالح تكمل معه حياتها. تريده من إحدى ولايات الشرق أو الغرب، سنه أقل من 55 سنة، شرطها أن يكون عاملا مستقرا. ولا يهمها إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

الرقم السري :

136825

اختر هذه الفتاة أصيلة وعش حياة كلها فرح ومسرات

هي هدية حقا لمن سيفوز بها، شابة في غاية الاحترام، أصيلة ورفيعة الأخلاق، تنحذر من ولاية تيبازة. كما تبلغ من العمر 41 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج، حنونة وطيبة. صانعة حلويات من الطراز الرفيع، مقبول الشكل ومتوسطة القامة.

تتمنى أن يسوق الله لها النصيب الحلال، إلى جانب رجل رصين مثقف، متفهم لطبيعة عملها. سنه لا يتجاوز 55 سنة، لا يهمها من أي ولاية يكون، تقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد. وتحلم أن يتحقق أملها بارتداء الثوب الأبيض في أقرب الآجال.

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