منتهى حلمهم أن يحظوا بزوجة صالحة تبعث في حياتهم السلوى والبركة، عقدوا العزم أن يكون الأثير دليلهم في هذا الغرض. منحنا لهم الفرصة التي يعانقون بها كبير الأمل وننتظر أن نسمع طيب الأخبار والصيت منهم.

الرقم السري :

135629

أصيل من الجنوب يناشد فتاة صالحة تؤمن بقدسية الزواج

من ولاية تمنراست، من جنوبنا الكبير، نعرفكم اليوم على شاب أصيل وطيب السريرة ذو نية خالصة. كما يتوق لأن يحظى بزوجة صالحة تسعده وتحتويه، كما يؤسس إلى جانبها بيته ويبنى معها أسرته. ابن الجنوب يبلغ من العمر 30 سنة، موظف مستقر ولديه سكن خاص، وهو أعزب لم يسبق له الزواج.

يتمنى أن يحتفي في حياته بزوجة صالحة صادقة ومسؤولة مثله، إنسانة تؤمن بقدسية الزواج ولأن تبعث في قلبه الراحة والسكينة. سنها ما بين 25 إلى 30 سنة، وشرطه الوحيد أن تكون عزباء، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. من إحدى ولايات الغرب أو الجنوب الجزائري.

الرقم السري :

135630

منتهى أملي زوجة طيبة تقدرني

شاب من ولاية معسكر، اتصل بنا وأعرب عن خالص نيته في أن يكون له نصيب على يد مركز الأثير. كما يبلغ من العمر 37 سنة، أعزب يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة. مكنته من تأمين سكن خاص سيكون عشا لتحقيق أحلامه هو ومن سيختارها شريكة لحياته.

ليس هناك من الشروط سوى أن تكون صاحبة النصيب من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 30 ربيعا، عزباء. لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، يعدها بأن يكون لها نعم السند والمعين إلى يوم الدين.

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الرقم السري :

136016

جميلة وميسورة تريدك خير مؤنس ورفيق

لم أكن لأخال نفسي يوما والوحدة تأخذ مني الجميل في حياتي، فبالرغم من إنشغالاتي الكثيرة وإنهماكي في العمل. إلا أنني أحس بأن ثمة ما ينقص قلبا يريد أن يتراقص على نغمات الأمل.

أمل لن يكون سوى على يد رجل أصيل متفهم. جميل الأخلاق بإمكانه أن يبدد مخاوفي ويعدني من أن يكون إلى جانبي وإلى الأبد. هذا هو مطلبي البسيط والوحيد. وأعلم نيتي أنني سأجد لا محالة ضالتي على يد جريدتي المفضلة التي ستكون هي فأل الخير على حياتي الجديدة.

أنا إمرأة عاصمية أبلغ من العمر45سنة، إطار في مؤسسة وطنية مرموقة، مطلقة ولي بنت في المستوى الجامعي. بيضاء البشرة، طويلة القامة، والحمد لله والمنة لي جمال أخاذ يسبي العيون . ولي أيضا بيت كبير الأرجاء به من الكماليات ما يسرّ النّاظر ويبعث على السكينة، لا ينقصني سوى رجل محترم. مثقّف، سنّه لا يتجاوز 53سنة، من العاصمة فقط أو ضواحيها، موظّف مستقرّ. لا يهمّني إن كان مطلّقا أو أرملا فقط أريده بدون أولاد.

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