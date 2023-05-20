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قناة النهار

أضاحي العيد إبتداءا من 50 ألف دينار.. الجفاف يرفع البورصة

بقلم النهار أونلاين
أضاحي العيد إبتداءا من 50 ألف دينار.. الجفاف يرفع البورصة
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أضاحي العيد إبتداءا من 50 ألف دينار.. الجفاف يرفع البورصة

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