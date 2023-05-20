قناة النهار أضاحي العيد إبتداءا من 50 ألف دينار.. الجفاف يرفع البورصة بقلم النهار أونلاين نشر في 20 ماي 2023 - 23:51 شارك غرِّد أرسل 24 0 أضاحي العيد إبتداءا من 50 ألف دينار.. الجفاف يرفع البورصة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5MxlM اقرأ أيضا عبد الرحمان بن يمينة: هذا هو واقع صيانة البنايات الإدارية في الجزائر قناة النهار 15 ماي طالع هابط: بعد بث النوي للخراب بجيجل والعاصمة .. السلطات المحلية تتدخل وتصلح الأوضاع قناة النهار 04 ماي عبد الرحمان بن يمينة: إستراتيجية الصيانة تبدأ من التصميم لتفادي "البريكولاج" والمصاريف الزائدة قناة النهار 15 ماي فضائح و حقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن تكشفها المغربية دنيا فيلالي.. غدا على قناة النهار قناة النهار 11 ماي الطارف : قصة عمرها 30 سنة..عبد الغني جزائري يتزوج بتونسية قناة النهار 04 ماي شغل: النقابات العمالية والبرلمانيون يراهنون على مقترح تمديد عطلة المرأة المتوفى زوجها قناة النهار 16 ماي الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية عزم 2023 بتندوف قناة النهار 10 ماي "الرئيس تبون: "محاربة الفساد متواصلة يوميا وتم إسترجاع أكثر من 22 مليار دولار قناة النهار 06 ماي والي سطيف يشدد على ادارة الوفاق بالرفع من سقف الطموح للفوز بالألقاب قناة النهار 02 ماي برج بوعريريج / عزوز.. سنين من المعاناة وحدة الألم أقعدته الفراش قناة النهار 09 ماي