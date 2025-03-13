أضرم النار في غرفته للفت الانتباه.. الحرية لشاب حبسته زوجة والده 20 عاما

أنقذت السلطات الأمريكية شابا في ولاية كونيتيكت حبسته زوجة والده 20 عاما، بعد أن أشعل النار في غرفته. للفت انتباه فرق الإنقاذ.

ووفقا للشرطة، هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ في مدينة ووتربري إلى المنزل بعد بلاغ عن اندلاع حريق. وعند إنقاذ الشاب، 32 عاما، الذي بدا هزيلا بشدة، قال إنه تعمد إشعال الحريق.

وأضاف للشرطة: “أردت حريتي”، مشيرا إلى أنه كان محتجزا منذ أن كان عمره حوالي 11 عاما.

وأوضحت التحقيقات أن الشاب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، تعرض لسوء معاملة طويلة الأمد والجوع والإهمال الشديد والمعاملة اللاإنسانية. ولم يتلق أي رعاية طبية طوال تلك السنوات.

وقال قائد الشرطة فيرناندو سبانيولو في بيان: “المعاناة التي تحملها هذا الضحية على مدار أكثر من 20 عاما أمر مفجع ولا يمكن تصوره”.

وتم اعتقال كيمبرلي سوليفان، 56 عاما، التي تم تحديد هويتها على أنها زوجة والد الضحية، ووجهت إليها تهم الاعتداء والخطف والاحتجاز غير القانوني والقسوة وتعريض حياة الآخرين للخطر بتهور.