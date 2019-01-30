أضعف فريق في “البريميرليغ” يستهدف “بودبوز”

لا يزال مُستقبل الدولي الجزائري، رياض بودبوز، عازما على مُغادرة ناديه “ريال بيتيس”، خلال الساعات الاخيرة من الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت وسائل إعلامية بريطانية بأن نادي “هادرسفيلد تاون”، سيقدم عرضا رسميا للإستفادة من خدمات صاحب القدم اليُسرى السحرية، اليوم الثلاثاء.

ويأمل الإنجليز أن يتمكنوا من إقناع خريج مدرسة “سوشو”، على أمل أن يُساعدهم لضمان البقاء في “البريميرليغ”، المُتواجدين بمركزها الأخير.

ويبقى صانع الألعاب مُرتبطا مع فريقه الأندلسي، الى غاية جوان 2021، إلا إدارة هذا الأخير تأمل التخلص منه بأسرع وقت.