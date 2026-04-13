أطاح ببولبينة وبلماضي.. محرز يقود الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بهدف قاتل

قاد الدولي الجزائري، رياض محرز، فريقه الأهلي السعودي إلى التأهل للدور ربع النهائي من منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة، عقب فوز صعب على الدحيل القطري بنتيجة هدف دون رد.

وجاء هذا التأهل في مواجهة قوية جمعت الفريقين على ملعب “الإنماء” بجدة، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يحتكم الطرفان إلى الشوطين الإضافيين في لقاء اتسم بالندية والتكافؤ.

وفي الدقيقة 117، خطف محرز الأضواء من جديد، بعدما سجل هدفًا رائعًا منح به الأفضلية لفريقه، مؤكدا حسه التهديفي العالي وقدرته على الحسم في اللحظات الحاسمة، في لقطة أعادت للأذهان أهدافه الحاسمة بأسلوبه المميز.

وشهدت المواجهة طابعًا جزائريًا خاصًا، بوجود المدرب جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للدحيل، إلى جانب المهاجم عادل بولبينة في هجوم الفريق القطري، غير أن كلمة الفصل عادت لقائد “الخضر”.

وبهذا الانتصار، يواصل الأهلي مشواره بثبات نحو الأدوار المتقدمة، معززًا حظوظه في المنافسة على اللقب القاري، بقيادة نجم بحجم محرز الذي يثبت مباراة بعد أخرى أنه رجل المواعيد الكبرى.