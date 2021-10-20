أطباء أمريكيون يقومون بزرع كلية خنزير بجسم إنسان

تمكن فريق من العلماء الأمريكيين، من إجراء عملية ناجحة لنقل كلية من خنزير معدل وراثيا إلى إنسان، لتعمل بشكل طبيعي.

وحسب ما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تمت عملية الزرع على شخص كان على جهاز تنفس اصطناعي وتوفي دماغه.

ووفقا للجراح روبرت مونتجمري، بدأت الكلى “على الفور تقريبا” في إنتاج البول والفضلات.

وقالت وكالة “الأسوشيتيد برس” الأمريكية، إن الخنازير كانت أحدث الأبحاث التي تركز على معالجة نقص الأعضاء.

لكن السكر الموجود في خلاياها، وهو غريب عن جسم الإنسان ، يسبب رفضًا فوريًا للأعضاء.

ولكن جاءت الكلية المستخدمة في هذه التجربة من حيوان معدل جينيًا، مصممًا للقضاء على هذا السكر وتجنب هجوم الجهاز المناعي.

وقام الجراحون بربط كلية الخنزير بزوج من الأوعية الدموية الكبيرة خارج جسم المتلقي المتوفى وراقبوها لمدة يومين. حيث قامت بعملها الطبيعي.